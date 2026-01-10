大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月20日記事は取材時の状況）＊＊＊人気セクシー女優として知られる恋渕ももなさんは、山形の市役所に公務員として就職し、その後デビューした異色の経歴の持ち主。安定した職業を捨てて、セクシー女優の道を選んだきっかけをインタビューしました