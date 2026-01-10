広島・坂倉将吾捕手（２７）が１０日、６日から行っている高知県内での自主トレを公開した。同僚の玉村昇悟投手（２４）、オリックス・杉沢龍外野手（２５）、ＤｅＮＡ・上甲凌大捕手（２４）も参加している。昨年の同時期は右肘のクリーニング手術明けだったため、メニューに制限がかかっていたが、この日はエンジン全開。午前中は二塁への鋭いスローイングを披露し、午後からは打撃練習で快音を響かせるなど、順調な調整ぶり