マンチェスター・シティがDFの獲得を検討している。『caughtooffside』によると、ターゲットはプレミアリーグのブレントフォードに所属するマイケル・カヨデ。イタリア出身の21歳のDFで、昨年の1月にフィオレンティーナから加入している。ポジションは右SB。今季もブレントフォードでフル稼働しており、リーグ戦とカラバオカップの計25試合にここまで出場している。そんなカヨデの強みはロングスローにある。飛距離の長いスローイ