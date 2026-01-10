気象庁によりますと、あす（11日）明け方からあさって（12日）午前中にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。 【対象区間を地図でみる】四国地方で大雪のおそれ 11日から12日にかけて高速道や国道で「通行止め」の可能性 高松地方気象台、四国地方整備局、四国運輸局、NEXCO西日本、本州四国連絡高速道路はきょう（10日）、大雪などの影響による通行止めの可能性が高い区間について発表しま