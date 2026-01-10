先日、ルベン・アモリム前監督の解任を発表したマンチェスター・ユナイテッド。昨季のシーズン途中でスポルティングCPから同指揮官を引き抜いたが、結局解任という形で幕を下ろした。現在はクラブOBであるダレン・フレッチャー氏が暫定監督に就任。8日にはバーンリーとの初陣を迎え、2-2のドローに終わっている。そんなユナイテッドだが、フレッチャー氏の暫定監督を今後も継続させる気はなく、新たな暫定監督を探しているようだ。