ＪＲＡは１月１０日、２５年の京成杯ＡＨ・Ｇ３を制したホウオウラスカーズ（牝８歳、美浦・高木登厩舎、父ディープインパクト）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖馬となる予定。今年の京都金杯（１３着）がラストランとなった。通算成績は３５戦５勝。総獲得賞金は１億２９７７万８０００円。