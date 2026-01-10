気象台は、午後3時52分に、波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表 10日15:52時点庄内では、10日夜遅くから高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□波浪警報【発表】10日夜遅くから11日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間11日朝予想最大波高7m■酒田市□波浪警報【発表】10日夜遅くから11日夕方