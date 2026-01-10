サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。昨季途中から就任した大島秀夫監督は「より前を目指して、よりアグレッシブにゴールを目指し、全員でつながり合って、攻撃守備にハードワークするような戦い方をお見せできるように頑張ってまいります」と観覧に訪れたファン・サポーターを前に決意表明した。昨季チームはクラブワーストの７連敗を記録するなど一時は最下位に低迷。クラブ史上最低の１５位