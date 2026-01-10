「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。食費について語った。家計の食費が話題となると、8歳、6歳、1歳の3人の娘を持つ近藤は「うちはもう毎日ご飯は子供もいるんで作るんですけれど」と自炊していると打ち明けた。食費は「リアルにうち5人家族なんで、10万円ぐらいかなあ。自炊で」とぶっちゃけた。さらに