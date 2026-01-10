ブロンクスが再び動き出そうとしている。インド系の米メディア「スポーツキーダ」が伝えたところによれば、２０２５年にヤンキースで好成績を残し、ＦＡとなったコディ・ベリンジャー外野手（３０）を巡り、名門が再契約を諦めずに水面下でいまだ綱引きを続けているという。カギは条件面だ。米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は、球団評価額８２億ドル（約１兆２９４６億円＝米経済誌「フォーブス」算出）と