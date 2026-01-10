【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】ふるっぱー妹グル「二度見した」竹細工衣装◆立花琴未、竹細工衣装着こなす立花は駿河⽵千筋細工で作られたアイテムを現代風にアレンジした衣装で登場。竹細工