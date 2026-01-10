【モデルプレス＝2026/01/10】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5人組グループ・ACEes（エイシーズ）の作間龍斗と深田竜生が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】STARTO人気ジュニア2人「TGC」ランウェイ登場に歓声◆作間龍斗＆深田竜生、ランウェイ登場に歓声静岡市が誇る“工芸美”をテーマにしたステージ