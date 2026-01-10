女優でタレントの二瓶有加（30）が10日までに自身のインスタグラムを更新。人気グラビアアイドルとのトレーニングウェア2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ケイちゃんと合同トレーニング」と題して投稿。「色んな器具教えてもらったよー！！！最高に追い込んだ、、、うちら偉過ぎ笑」と、グラビアアイドル風吹ケイとのトレーニングウェア2ショットを公開した。そして「夏から続けてるパーソナルジム！体重にこ