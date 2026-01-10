9日夜、東京・江東区で、横断歩道を渡っていた女性にトラックが衝突し、そのまま走り去るひき逃げ事件がありました。警視庁は10日、運送会社の運転手の男（66）を逮捕しました。警視庁によりますと9日夜10時ごろ、江東区の豊洲市場の前で、トラックが、横断歩道を歩いて渡っていた20代の女性に衝突しました。女性は病院に搬送されましたが、脳挫傷で意識不明の重体です。トラックはそのまま現場から走り去っており、警視庁はひき逃