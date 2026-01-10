ダイハツ「“新”スライドドアワゴン」世界初公開！2026年1月9日、幕張メッセで幕を開けた世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。煌びやかなスーパーカーや過激なチューニングカーがひしめく会場の北ホールにおいて、ダイハツは親会社であるトヨタと共にブースを構え、「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」という、同社の原点回帰とも取れるテーマを掲げて出展