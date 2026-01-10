ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、高橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が10日、福岡県筑後市のファーム施設で行われている新人合同自主トレで初の打撃練習に汗を流した。「久しぶりだったので、タイミングを意識してやった」と語った。茨城・明秀日立高、中大からJR東日本を経て入団。社会人屈指のスラッガーと呼び声が高い右打者。この日は第2クール1日目。キャッチボールや守備練習をした後、ペッパーやティー打撃などを実