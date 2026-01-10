今週は「2026ホークスカレンダー」（税込み2,200円）を3人にプレゼントします。ホークスの2026年オフィシャルカレンダーです。2025シーズンをけん引した選手を中心に、躍動感あふれるスタイリッシュなデザインに仕上げました。※サイズ:A2（14枚綴り）※2025年10月15日時点での選手登録情報となります応募はこちらをクリック応募の締切は1月16日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります