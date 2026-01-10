10日午後1時40分ごろ、福岡市博多区のJR鹿児島線の博多駅構内で、二日市発福間行きの普通列車（6両編成）と人が衝突した。JR九州によると、折尾−鳥栖間で一時運転を見合わせた。乗客約200人にけがはなかった。