「ラーメン店」の倒産件数が4年ぶりに前の年から減少しました。帝国データバンクの調べによりますと、2025年1年間に倒産した「ラーメン店」は（※負債1000万円以上かつ法的整理）59件で、前の年と比べて25.3％減り、（※2024年倒産件数：79件、20件マイナス）4年ぶりに前の年から減少しました。小麦や野菜など原材料価格の高止まりは続いていますが「スープ」の調理コストを抑えられる「汁なし麺」業態を導入したり「値上げ」に対