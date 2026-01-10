東都大学リーグで１０季ぶりに１部に復帰する立正大が１０日、埼玉・熊谷市のグラウンドで今年最初の全体練習を行った。昨年、横浜高から進学し、秋季リーグ戦では１年生ながらベストナインに選出された椎木卿五捕手は「自分自身の持っている力を証明できるように練習していきたい」と抱負を述べた。中日などで捕手としてプレーした椎木匠氏（５４）を父に持つ椎木の最大の武器は長打力だ。「昨年は２部の公式戦で６本のホー