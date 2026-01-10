鹿児島県さつま町の住宅で10日午後、火事があり消火活動が続いています。 警察や消防によりますと10日午後1時半ごろ、さつま町虎居にある県立北薩広域公園付近で「たき火をしていたら倉庫に火が燃え移った」と119番通報がありました。これまでにけが人の情報は入っていないということです。 火は延焼中で、現在も消火活動が続いています。 この影響で周辺の道路は通行止めとなっているということです。 ・ ・ ・