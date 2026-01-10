◇ラグビーリーグワン2部第3節花園近鉄ライナーズ47―34日野レッドドルフィンズ（2026年1月10日東大阪市花園ラグビー場）ラグビーリーグワン2部の花園は10日、東大阪市花園ラグビー場で日野と戦い、後半早々に逆転される展開となったが47―34で勝利した。花園は前半3分、8分にCTBピーター・ウマガ＝ジェンセンが連続トライ。7位の日野を圧倒するかと思われたが、前半に日野がラインアウトからモールを押し込んで3トラ