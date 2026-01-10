前ロッテ1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチの大塚明氏（50）がアサヒトラスト女子硬式野球部の新監督に就任した。10日に必勝祈願を行った後、埼玉県三郷市の室内練習場で初練習に臨んだ。ロッテ一筋で32年間のプロ野球人生を歩んできたが、50歳の節目を迎え、女子選手の指導に初挑戦する。大塚氏は「ご縁があり、アサヒトラスト女子野球さんの監督をすることになりました。男子から女子になり、今までとは勝手が変わりますが、