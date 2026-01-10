日本ハムの新人合同自主トレが１０日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で行われ、ドラフト３位の大塚瑠晏内野手（東海大）が開幕１軍入りを目標に掲げた。大学日本代表でもレギュラーだった即戦力ショート。この日は屋外でのキャッチボールに「久しぶりの外で太陽が出ていて動きやすかった」と笑顔。「キャンプに入る前にしっかり体作りをしていきたい。開幕１軍でスタートしたいと思っているので」と意気込んだ。ルーキーイヤーか