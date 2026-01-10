1月8日、京王アリーナTOKYOで「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」最終日が行われた。大会初出場で男子決勝まで進出した立川ダイスU15（東京都）は、京都精華学園中学校（今日塗布）に56－66で敗れ、準優勝となった。 初めて立った全国決勝の舞台。試合後、キャプテンの久保颯太は「すごく緊張しました。それが一番です」と率直に振り返