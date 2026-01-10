10日（土）、東京体育館で第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の女子準決勝が行われた。 第1試合はインターハイ女王の金蘭会（大阪）と東九州龍谷（大分）の戦いに。フルセットにもつれ込む死闘となったが、最後は最終第5セットを逆転で制した金蘭会が7年ぶりの決勝進出を決めた。 第2試合では大阪国際（大阪）と国民スポーツ大会女王の就実（岡山）が対戦。第1セ