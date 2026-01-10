福島県いわき市の温泉施設スパリゾートハワイアンズで10日、2025年度に20歳になるフラガールを対象とした成人式が開かれ、5人が普段の衣装とは違う振り袖姿でダンスを披露した。5人は事前に準備した書き初めとともに、誓いの言葉を述べた。埼玉県深谷市出身で双子の妹MOMOKA（モモカ）さん（19）は「勇往邁進」としたため「困難や不安から逃げることなく全力で立ち向かっていきたい」と決意した。「百花繚乱」と書いた姉のMIMI