【上海、北京共同】レアアースを販売する中国の一部の国有企業が新規契約を結ばない方針を一部の日本企業へ伝達したことが10日分かった。中国が軍民両用の対日輸出規制強化を発表して以降、日本企業がレアアース購入を拒否されたことが確認されたのは初めて。