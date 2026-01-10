マルチアーティストのこっちのけんと（２９）が１０日、東京・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで「コッチモフレンズ」（双葉社）発売記念ミニライブ＆初のサイン本お渡し会を開催した。同書はこっちのけんとをモデルに、大人気イラストレーター・カナヘイがキャラクターデザインを手がけたタヌキ「コッチモ」と仲間たちの日常を描いた癒し系四コマ漫画。こっちのけんとのお気に入りページは、コッチモが温泉でのぼせてい