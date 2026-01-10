１月１０日の中山９Ｒ・黒竹賞（３歳１勝クラス・ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、マクリール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ロードカナロア）が後方からまくって単勝１・７倍の断然人気に応えた。勝ち時計は１分５４秒１（良）。「過去のレースを見てもポテンシャルはかなりあるなと感じていました。距離も延びますし、初めての右回り。色々と試金石になる部分が多いなという気持ちでした」と横山武史騎手。スター