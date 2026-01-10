たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロ全国都道府県対抗女子駅伝は11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロで行われる。10日に各チームのオーダーが発表され、日本を代表する有力ランナーが名を連ねた。1区（6キロ）には、社会人1年目の不破聖衣来（群馬）が登場。2区（4キロ）は女子1500メートルなどで日本記録を持つ田中希実（兵庫）が駆ける。今季限りでの現役引退を表明した細田あい（長野）は4区（4