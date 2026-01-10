期限付き移籍中選手を支える専任職を新設RB大宮アルディージャは1月10日、2025シーズン限りで現役を引退した濱田水輝氏が、クラブの「ローンマネージャー」に就任することを正式発表した。現在35歳の濱田氏はアメリカ出身で、De Anza HeatersやSanta Clara Sporting Ruckusなどを経て、浦和レッズユースに加入。その後、浦和レッズのトップチームでプロキャリアをスタートさせ、アルビレックス新潟、アビスパ福岡、ファジアー