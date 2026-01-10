セリスタが、医療機関専用サプリメント・コスメティックスブランド「ドクターフィーネボーテ」の新たなラインアップとして「MagCool(マグクール)」を発売。マグネシウムを高濃度に配合した、全身に使用できるコスメティックスです。 ドクターフィーネボーテ「MagCool(マグクール)」 発売日：2026年1月5日(月)希望小売価格：4,125円(税込み)内容量：80g販売：セリスタ ドクターフィーネボーテ事業部 セリスタ