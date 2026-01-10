タナベスポーツから、アンバサダーを務めるお笑い芸人・なかやまきんに君のPR動画反響を記念した還元イベント「100人に1人が実質タダ」キャンペーンがを2026年1月9日より開催中です。雪山にタンクトップ姿で登場する衝撃的な動画の好評を受け、スキーシーズン本番に向けた太っ腹な企画が登場。 タナベスポーツ「100人に1人が実質タダ」キャンペーン 開催期間：2026年1月9日(金) 17:00〜1月15日(木) 13:00対象店舗