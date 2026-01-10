フィリピンの埋立地で積み上げられたごみが崩落、4人が死亡、34人が行方不明となっています。【映像】現地の様子（捜索活動の様子も）フィリピン中部のセブ島にある廃棄物処理施設で8日、埋立地に山積みとなったごみが広範囲にわたり崩れ落ち、隣接する事務所が巻き込まれました。現地メディアなどによりますと、当時現場には100人以上の作業員がいて、4人が死亡、12人がけがをしました。34人の行方が分かっておらず、埋立地