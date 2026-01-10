事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。各地の中高生による「いじめ暴行」動画がネットで拡散し論議を呼んでいる件をめぐり、「いじめた人間が間違いなく悪い」と明言した。SNS上では今月初めごろ、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをし