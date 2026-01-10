お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が10日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の伊達みきお（51）とともに生出演。年末年始に過ごしたハワイの物価高に驚きの声を上げた。ハワイでゲームセンターに行ったという。「人間クレーンゲーム。いわゆるUFOキャッチャーのクレーンが人間なのよ」と切り出した。浮輪を取るゲームだが「いくらたくさんの浮輪を取っても1