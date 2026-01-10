エールフランス航空は、ロンドン・ヒースロー空港に新ラウンジを今春オープンする。広さは750平方メートルで、エールフランス航空とSGK Brandimageが共同で設計した。座席数は約150席。フランスの高級ダイニングを堪能できるダイニングエリアと、厳選されたフランス産ワインとシャンパンを取り揃えた広々としたバー、スパ、リラクゼーションエリア、ワーキングスペースを儲けた。エールフランス航空は、ロンドン/ヒースロー〜パリ/