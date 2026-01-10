文字通りの激闘を制したのは、神村学園だった。第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が１月10日に開催。神村学園は尚志と対戦し、開始５分に先制を許したが、73分に日郄元のヘッド弾で同点に追いつく。１−１で迎えたPK戦を制し、決勝に駒を進めた。PK戦では、お互いに１人ずつがPKを止められたなかで10人目まで突入。先攻の神村学園は中野陽斗が成功させ、後攻の尚志は西村圭人が無念の失敗。９−８で決着がついた