NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の出演者トークショーが10日に大阪市のNHK大阪ホールで行われ、主演の仲野太賀（32、小一郎役・のちの豊臣秀長）、池松壮亮（35、藤吉郎役・のちの豊臣秀吉）が参加した。同地は大阪城の敷地に隣接するホール。天下統一を果たした縁のある地に「豊臣兄弟」が“凱旋”し、会場のファンを楽しませた。会場には2人で手をつないで登場する“サプライズ”。仲野は「基本的にはそういう形