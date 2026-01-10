日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22＝東海大）が10日、千葉・鎌ケ谷での新人合同自主トレに参加し、改めて開幕1軍入りへの決意を口にした。第2クール初日のこの日は、ノックや打撃練習で汗を流し「開幕1軍でスタートしたい。“一”を大事にやっていき、開幕1軍で1年間戦える体づくりをしていきたい」と、決意を語った。前日は都内で行われたNPBの新人選手研修に参加。阪神、オリックスで活躍した能見篤史氏の講義では