元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。ウインクの絵文字とオレンジのハートの絵文字を添えた鈴木。オレンジ色のオフショルドレスに身を包んだオフショットをアップした。ファンからは「いい女すぎる」「オレンジ似合う」「まぶしいです愛理さまっ」「愛理ちゃん今日も奇麗で最高」「愛理ちゃん可愛くて素敵」「髪型も相まって可愛すぎる」