【マンダレー共同】ミャンマー軍事政権は10日付の国営紙で、東部タイ国境付近の中国人特殊詐欺拠点として知られる「KKパーク」の全ての拠点を爆破するなどして解体したと発表した。犯罪組織は既に別の拠点に移動したとの分析もある。発表によると、9日にKKパークで特殊詐欺に使用されていた全635拠点の解体を完了した。軍政は別の拠点として有名なシュエココでも、通信機器などを押収し拠点を閉鎖した。ミャンマーでは昨年12