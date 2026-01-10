お笑い芸人のあばれる君（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。資格に合格したと明かした。あばれる君は「スキマ時間に全部で約6時間30分ほどの通信講習をコツコツと受講しまして、旅行中に食品衛生管理責任者資格取！！」と報告。2日の投稿で、オーストラリアをキャンピングカーで家族旅行していることを伝えていた。「よっしゃこれで2026みんなに色んな場面であばれるラーメンそしてあばハンバーガーもっと届けられ