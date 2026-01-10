11日に「大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA」が放送されるNPB12球団のスター選手が大阪城ホールに一挙集結し、普段は見ることができない競技で激闘を繰り広げる「超プロ野球 ULTRA」が11日午後2時から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される。今回は「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルした。「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“