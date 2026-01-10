湘南は１０日、新体制発表会を平塚市内で開催した。Ｊ２降格した昨年末には経営陣を大きく刷新。親会社のＲＩＺＡＰ（ライザップ）グループに、クラブから計６億円の貸付があった点が、湘南ベルマーレのスポーツ評議会から問題視され、説明を求められた事態もあり、会の冒頭では塩田徹代表取締役会長が、ファン、サポーターに謝罪した。昨年１２月に就任した塩田会長は「昨年のＪ２降格、一連の報道により、ファン、サポーター