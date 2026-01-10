マルチクリエイター・こっちのけんとが１０日、都内で書籍「コッチモフレンズ」（双葉社刊、税込１６５０円）の発売を記念して、ミニライブ＆初のサイン本お渡し会を開催、囲み取材に応じた。ＳＮＳを含めた総再生回数が２００億回を突破した代表曲「はいよろこんで」が「一発ギャグ化してる」と意外な悩みを吐露。「プライベートでお願い事をされた時に、脳内に『はいよろこんで』っていう文字が出ちゃう。一応全部言うように