1月10日の「110番の日」に合わせて、警視庁では、タレントの本田紗来さんが、一日通信指令本部長を務め、110番の適切な利用を呼びかけました。「110番の日」の10日、警視庁では、タレントの本田紗来さんが一日通信指令本部長に就任し、実際の通信指令室で110番通報を受ける警察官の体験をしました。警視庁によりますと、去年の都内の110番通報件数はおよそ215万件で、過去最多となりました。このうち約14パーセントが「タクシーを