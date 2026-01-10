「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）幕内取組への懸賞の申し込みが３４６９本になったことが１０日、日本相撲協会の担当者から明らかにされた。これまでの最高は２０２５年９月場所の３１０８本で、過去最高を更新した。初日は休場者がなければ２５８本となり、２０２５年１月場所千秋楽の２５６本を上回り、１日あたりの懸賞本数でも過去最高を更新する。申し込み企業数は１２８、うち新規が１８。１００本以上