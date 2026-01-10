「シルクカップ・Ｇ１」（１０日、伊勢崎）隠れたシルクカップ男とも言える三浦康平（４５）＝伊勢崎・２８期＝が、初日から１、２、１着の好成績で準決勝戦に進出した。５戦とも５着以下だった前節の川口とは動きが一変。この大会は直近５年間で４回優出して３、３、２、２着の好内容。５連覇中の青山周平（伊勢崎）はまさにシルクカップ男だが、三浦にとっても相性抜群の大会だ。「エンジンはいい。展開も見えている。先